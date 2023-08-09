В стране и мире Ушла из жизни народная артистка СССР Вера Васильева Анна Назайкина Она умерла в возрасте 97 лет. © Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости Читайте нас на: Ушла из жизни народная артистка СССР Вера Васильева, об этом трагическом известии сообщили в Театре сатиры. Она умерла в возрасте 97 лет. Причину смерти знаменитой актрисы в театре не назвали. «Наш театр постигло большое горе: не стало Веры Кузьминичны Васильевой. Нашей любимой Верочки», - говорится в сообщении. Было добавлено, что дату прощания с Верой Васильевой объявят позже. Среди кинокартин, в которых снялась актриса, фильмы «Сказание о земле Сибирской», «Чук и Гек», «Свадьба с приданым». Накануне, 8 августа, стало известно, что умерла старейшая народная артистка СССР Юлия Борисова. После трагического события этот статус получила Васильева. Экспертное мнение и аналитика