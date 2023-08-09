Ушла из жизни народная артистка СССР Вера Васильева
Она умерла в возрасте 97 лет.
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
Ушла из жизни народная артистка СССР Вера Васильева, об этом трагическом известии сообщили в Театре сатиры.
Она умерла в возрасте 97 лет. Причину смерти знаменитой актрисы в театре не назвали.
«Наш театр постигло большое горе: не стало Веры Кузьминичны Васильевой. Нашей любимой Верочки», - говорится в сообщении.
Было добавлено, что дату прощания с Верой Васильевой объявят позже.
Среди кинокартин, в которых снялась актриса, фильмы «Сказание о земле Сибирской», «Чук и Гек», «Свадьба с приданым».
Накануне, 8 августа, стало известно, что умерла старейшая народная артистка СССР Юлия Борисова. После трагического события этот статус получила Васильева.