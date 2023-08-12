«Читала безумное количество стихов наизусть»: худрук Газаров о мастерстве Васильевой

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Народная артистка СССР Вера Васильева весь этот год приезжала на абсолютно все спектакли, вне зависимости от самочувствия. С таким заявлением выступил художественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей Газаров на церемонии прощания с актрисой.

«Читала безумное количество стихов наизусть, и это не просто какая-то фишка. Это не всякий артист может потянуть. В ее возрасте это очень круто было», - сказал он.

Сценарист и продюсер добавил, что Васильева была счастлива быть на сцене и никакой другой жизни не представляла, что отличало ее от многих других артистов.

«Конечно, это большая утрата для театра, для искусства, для страны, потому что это эпоха. Мы сегодня прощаемся с эпохой», - заключил Газаров.

Напомним, Вера Васильева ушла из жизни 9 августа. О причинах смерти актриса театра и кино в Театре сатиры не сообщили. Президент РФ Владимир Путин назвал уход Васильевой большой и невосполнимой утратой для отечественной культуры и родного Театра сатиры, которому она отдала более 75 лет.