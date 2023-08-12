Люди несут цветы к гробу Веры Васильевой в Театре сатиры

Народная артистка СССР Вера Васильева ушла из жизни 9 апреля в возрасте 97 лет.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Московском академическом театре сатиры началась церемония прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой. Люди несут цветы к гробу актрисы театра и кино.

О смерти 97-летней артистки стало известно 9 апреля. В Театре сатиры не назвали причину смерти Веры Кузьминичны.

Президент Владимир Путин назвал уход Веры Васильевой большой и невосполнимой утратой для отечественной культуры и родного Театра сатиры, которому она отдала более 75 лет. Российский лидер отметил, что талантом актрисы восхищались миллионы.

Народный артист России Юрий Васильев заявил, что «ушла из жизни замечательная, уникальная русская актриса». По словам актера Театра сатиры, для него Вера Васильева была сценической мамой.