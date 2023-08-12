Число пострадавших при камнепаде в горах КБР выросло до семи

Ранее сообщалось, что всех пострадавших на вертолете эвакуировали с места происшествия.

© Видео: МЧС РФ © Фото: mchs_official, Telegram

Количество пострадавших при камнепаде в Кабардино-Балкарии возросло до семи, следует из сообщения МЧС.

Напомним, ранее сообщалось о пяти раненых и одном погибшем альпинисте при обвале горных пород с Дых-Тау.

«Всего при камнепаде пострадали 7 туристов, один погиб», - сообщили в МЧС.

Ранее стало известно, что всех пострадавших на вертолете эвакуировали с места ЧП. Их передали в больницу в Нальчике.

По последним данным, помощь потребовалась еще одному пострадавшему - за ним на вертолете отправились спасатели.

Напомним, туристы спали в палатках в районе подъема «Судейские ночевки» в ночь происшествия. Когда на них обрушился камнепад, было приблизительно два часа ночи.