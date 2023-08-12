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Число пострадавших при камнепаде в горах КБР выросло до семи

Анна Назайкина
14:15 12.08.2023
Ранее сообщалось, что всех пострадавших на вертолете эвакуировали с места происшествия.
© Видео: МЧС РФ © Фото: mchs_official, Telegram
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Количество пострадавших при камнепаде в Кабардино-Балкарии возросло до семи, следует из сообщения МЧС.

Напомним, ранее сообщалось о пяти раненых и одном погибшем альпинисте при обвале горных пород с Дых-Тау.

«Всего при камнепаде пострадали 7 туристов, один погиб», - сообщили в МЧС.

Ранее стало известно, что всех пострадавших на вертолете эвакуировали с места ЧП. Их передали в больницу в Нальчике.

По последним данным, помощь потребовалась еще одному пострадавшему - за ним на вертолете отправились спасатели.

Напомним, туристы спали в палатках в районе подъема «Судейские ночевки» в ночь происшествия. Когда на них обрушился камнепад, было приблизительно два часа ночи.

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