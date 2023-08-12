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Первых пострадавших при камнепаде в КБР погружают в вертолет

Анна Назайкина
10:12 12.08.2023
Ранее сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших.
Первых пострадавших при камнепаде в КБР погружают в вертолет
© Фото: Russian Emergencies Ministry, Global Look Press
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Альпинистов, попавших под камнепад в Кабардино-Балкарии, начали эвакуировать, вертолет долетел до места ЧП. Об этом рассказал «Звезде» директор альпинистского лагеря «Безенги» Алий Анаев.

К настоящему времени известно об одном погибшем и пяти пострадавших различной степени тяжести.

«На сей момент вертолет прилетел...он будет оттуда эвакуировать», - сказал он.

В зависимости от степени тяжести альпинистов доставят в лагерь или республиканскую клиническую больницу в Нальчике.

Горные породы обрушились на туристов и альпинистов из Санкт-Петербурга в два сама ночи в момент, когда они спали в палатках.

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