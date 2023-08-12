В стране и мире Первых пострадавших при камнепаде в КБР погружают в вертолет Анна Назайкина Ранее сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших. © Фото: Russian Emergencies Ministry, Global Look Press Читайте нас на: Альпинистов, попавших под камнепад в Кабардино-Балкарии, начали эвакуировать, вертолет долетел до места ЧП. Об этом рассказал «Звезде» директор альпинистского лагеря «Безенги» Алий Анаев. К настоящему времени известно об одном погибшем и пяти пострадавших различной степени тяжести. «На сей момент вертолет прилетел...он будет оттуда эвакуировать», - сказал он. В зависимости от степени тяжести альпинистов доставят в лагерь или республиканскую клиническую больницу в Нальчике. Горные породы обрушились на туристов и альпинистов из Санкт-Петербурга в два сама ночи в момент, когда они спали в палатках. Экспертное мнение и аналитика