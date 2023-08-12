Первых пострадавших при камнепаде в КБР погружают в вертолет
Ранее сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших.
© Фото: Russian Emergencies Ministry, Global Look Press
Альпинистов, попавших под камнепад в Кабардино-Балкарии, начали эвакуировать, вертолет долетел до места ЧП. Об этом рассказал «Звезде» директор альпинистского лагеря «Безенги» Алий Анаев.
К настоящему времени известно об одном погибшем и пяти пострадавших различной степени тяжести.
«На сей момент вертолет прилетел...он будет оттуда эвакуировать», - сказал он.
В зависимости от степени тяжести альпинистов доставят в лагерь или республиканскую клиническую больницу в Нальчике.
Горные породы обрушились на туристов и альпинистов из Санкт-Петербурга в два сама ночи в момент, когда они спали в палатках.