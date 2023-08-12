Один турист погиб при обвале горных пород в Кабардино-Балкарии

© Фото: ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

Один человек погиб, еще пять пострадали при камнепаде в Кабардино-Балкарии, передает ТАСС, ссылаясь на директора альпинистского лагеря «Безенги» Алий Анаев.

По его словом, приблизительно в два часа ночи в Черекском районе региона произошел обвал горной породы с горы Дых-Тау. В этот момент рядом с лагерем ночевали две группы альпинистов и туристов из Петербурга.

«По предварительным данным, погиб один человек, еще пятеро пострадали», - цитирует его агентство.

Напомним, ранее стало известно об инциденте на высоте 3 500 метров. Как сообщалось группа в составе пяти туристов попала под камнепад. Им на помощь отправились шесть спасателей МЧС. Также отмечалось, что возможно привлечение авиации.