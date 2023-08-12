В Кабардино-Балкарии пять туристов попали под камнепад

По данным регионального МЧС, ЧП произошло в районе альплагеря «Безенги» (судейские ночевки) на высоте 3 500 метров.

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В районе подъема «Судейские ночевки» в Кабардино-Балкарской республике туристическая группа из пяти человек попала под камнепад. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«В Черекском районе, район альплагеря «Безенги» (судейские ночевки) на высоте 3 500 метров, группа туристов из 5 человек попала под камнепад», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, есть пострадавшие. Отмечается, что на поиски выдвинулись специалисты Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве шести человек и одной единицы техники. Спасатели решают вопрос о применении авиации.

Как сообщает «112», в результате происшествия два человека погибли, еще трое пострадали.

Накануне стало известно, что в Сочи УАЗ с туристами врезался в скалу, в результате ЧП пострадали девять человек. В числе пострадавших - пятилетний ребенок и беременная женщина.