В стране и мире Юрий Васильев рассказал, что его по ошибке считали сыном Веры Васильевой Анна Назайкина Актриса жила театром и всегда стремилась много работать, рассказал он. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press Читайте нас на: Народный артист России Юрий Васильев, актер Театра сатиры, в котором служила Вера Васильева, в беседе со «Звездой» поделился воспоминаниями о коллеге. «Ушла из жизни замечательная, уникальная русская актриса... Для меня Вера Кузьминична была моей сценической мамой», - сказал он. Васильев рассказал, что многие из-за фамилии думали, что он является сыном народной артистки СССР. «Она жила театром... Ей все время хотелось работать», - добавил Васильев. Сегодня стало известно о смерти Васильевой. Легендарной актрисе театра и кино было 97 лет. Экспертное мнение и аналитика