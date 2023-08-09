Юрий Васильев рассказал, что его по ошибке считали сыном Веры Васильевой
Актриса жила театром и всегда стремилась много работать, рассказал он.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
Народный артист России Юрий Васильев, актер Театра сатиры, в котором служила Вера Васильева, в беседе со «Звездой» поделился воспоминаниями о коллеге.
«Ушла из жизни замечательная, уникальная русская актриса... Для меня Вера Кузьминична была моей сценической мамой», - сказал он.
Васильев рассказал, что многие из-за фамилии думали, что он является сыном народной артистки СССР.
«Она жила театром... Ей все время хотелось работать», - добавил Васильев.
Сегодня стало известно о смерти Васильевой. Легендарной актрисе театра и кино было 97 лет.