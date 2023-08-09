Путин отметил, что талантом актрисы Веры Васильевой восхищались миллионы

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Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким народной артистки СССР Веры Васильевой. Ее текст приводится на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с постигшим вас горем», - говорится в телеграмме.

Глава государства назвал уход актрисы большой и невосполнимой утратой для отечественной культуры и родного Театра сатиры, которому она отдала более 75 лет. Путин отметил, что Васильева - подлинно народная артистка. Талантом, открытостью, душевной щедростью, мудростью и достоинством актрисы восхищались миллионы людей, говорится в телеграмме.

Такой народная артистка СССР останется в памяти близких, друзей, коллег и всех почитателей ее яркого, самобытного дарования, подчеркнул президент.

Актриса Вера Васильева умерла в возрасте 97 лет. Дату прощания с артисткой объявят позже. Актер Театра сатиры, в котором служила Вера Васильева, рассказал «Звезде» что из-за фамилии многие думали, что он является сыном народной артистки СССР.