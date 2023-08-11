Борисов позвал в отряд космонавтов школьницу, посетившую Восточный

Глава «Роскосмоса» также вручил ей макет ракеты «Союз» и памятную медаль.

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Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов позвал школьницу Дарью Арсеньеву, которая ранее присутствовала на запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» на космодроме Восточный, в будущий отряд космонавтов.

«Будем ждать тебя в нашей отрасли... Я зарезервирую место в будущем отряде космонавтов. Так что, если здоровье позволит и желание будет, будем ждать в нашей семье», - сказал Борисов.

Глава «Роскосмоса» также вручил школьнице макет ракеты «Союз» и памятную медаль участника запуска станции «Луны-25». Он назвал ракету «Союз» их «самой рабочей лошадкой».

Напомним, ранее Дарья побывала на космодроме Восточный в Амурской области и присутствовала на запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25». Девочка позже призналась, что задумывается о том, чтобы связать свою жизнь с полетами в космос или с инженерией.

Запуск ракеты-носителя состоялся в ночь с 10 на 11 августа, прилунение станции ожидается 21 августа. Во время работы станция будет заниматься поиском воды и анализом грунта.