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Школьница, попросившая Путина посетить космодром Восточный, рассказала об эмоциях после запуска «Луны-25»

Ян Брацкий
04:20 11.08.2023
На заседании наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей» в июле этого года Дарья Арсеньева рассказала Владимиру Путину о своих впечатлениях от посещения космодрома Байконур.
Школьница, попросившая Путина посетить космодром Восточный, рассказала об эмоциях после запуска «Луны-25»
© Фото: ТРК «Звезда»
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Юная победительница технологической олимпиады Дарья Арсеньева исполнила свою мечту и побывала на космодроме Восточный в Амурской области. Гостья смогла на месте наблюдать за стартом ракеты-носителя «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25».

«Это непередаваемые ощущения, незабываемые эмоции. В Благовещенске я была на экскурсии, на теплоходе, было и свободное время. Космодром большой и современный. Я даже не думала, что смогу тут побывать. Я очень благодарна Владимиру Владимировичу Путину и Роскосмосу за эту возможность. За то, что они осуществили мою мечту побывать на космодроме Восточный», - сказала Дарья.

Школьница призналась, что после участия в олимпиаде все чаще задумывается о том, чтобы связать свою жизнь с полетами в космос.

«Я участвовала в национальной технологической олимпиаде "Джуниор" в номинации "Технологии и космос". Я тогда задумалась о космосе и началось. Я еще не определилась, кем хочу стать. Может быть свяжу свою жизнь с полетами в космос или с инженерией», - отметила девочка.

Запуск ракеты-носителя с лунной станцией на борту состоялся в 02:10 мск. Спустя несколько минут разгонный блок «Фрегат» успешно отделился от третьей ступени и вывел станцию на околоземную орбиту. Как ожидается, станция должна прилуниться 21 августа и приступить к научной работе.

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