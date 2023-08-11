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Бойцы ВВО показали трофейный бронемобиль Cougar

Максим Низкодубов
07:04 11.08.2023
Бронемобиль западного производства подорвался на мине и потеряв всего два колеса не смог двигаться дальше.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В руках российских военных оказался ценный трофей - бронемобиль натовского образца. Грозный с виду, он оказался совершенно неготовым к боевым действиям в зоне спецоперации. Экипаж БМП Восточного военного округа доставил его на базу на буксире.

«Долго мы за ним охотились. Пытались вытащить данную машину. Умелыми действиями военнослужащих 37-ой бригады мы выполнили эту задачу. Теперь она находится у нас», - заключил заместитель командующего 36-ой армии с позывным «Ром-36».

Cougar - один из самых популярных армейских бронемобилей Запада, созданный на базе более ранней модели Mastiff. Стоит на вооружении у двух десятков стран и позиционируется, как техника для пехоты с максимальным уровнем защиты от мин и взрывных устройств. Однако на поле боя 5 августа разрекламированная броня боевой машины не выдержала удара стандартной противотанковой мины российского производства. Тяжелый броневик натовского образца получил сильные повреждения. Колесная база деформировалась вследствие подрыва на противотанковой мине, а также была повреждена металлическая конструкция.

Снаряженная масса - 17 тонн, максимальная скорость - 105 километров в час, колесная формула 6х6, мощность 330 лошадиных сил. В башенном отделении Cougar турель под пулеметную установку или гранатомет, а в кабине кондиционер. С такими характеристиками бронемашина хорошо показывала себя во время войны в Ираке. Но к боевым действиям в зоне СВО британская техника, выданная украинским националистам, оказалась не готова.

«Машина подорвалась на мине, потеряла всего два колеса, не смогла дальше продолжить движение. Наши объекты при подрыве на мине могут на двух колесах уходить из-под огня противника. Тяжело, но тем не менее, они с состоянии двигаться», - констатировал «Ром-36». 

Заместитель командира изучил трофейный образец вдоль и поперек. С его слов, по сравнению с нашими бронемашинами эта напичкана электроникой, которая может дать сбой в самый неподходящий момент. А внушительные размеры и слабая маневренность, в нынешних боевых условиях, огромный минус. Вне зависимости от толщины брони и динамической защиты.

«Основные параметры у машины должны быть - огневая мощь, защищенность, маневренность и управляемость. Это самые основные параметры, к которым надо привязываться», - рассказал «Ром-36».

После подрыва на мине, экипаж из 10 украинских боевиков, бросил машину вместе с боекомплектом и разбежался. Под Старомайорском националисты все чаще отказываются участвовать в боевых действиях.

«Мы чуть выглянули и услышали русскую речь. Мы поняли, что это не наши, сказали, что сдаемся. Нам сказали: "Выходите или мы кинем гранату". Мы скинули оружие, вышли и сдались в плен», - объяснил военнопленный ВСУ Иван Ковальчук.

В ближайшее время натовский броневик отправят в один из российских научно-исследовательских институтов. Специалисты оборонной промышленности проведут техническую экспертизу образца, а удачные конструкторские решения возьмут на заметку для использования в наших разработках.

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