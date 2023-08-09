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«Красиво зашли, не ожидали»: украинец рассказал, как его отряд сдавался в плен

11:21 09.08.2023
Пленный также высоко оценил профессионализм российских военнослужащих.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Взятый в плен российскими военнослужащими Андрей Ясько высоко оценил профессионализм наших бойцов и рассказал, как проходил подготовку и попал на передовую. Украинца забрали фактически с похорон. При возвращении похоронной процессии его забрали представители военкомата. Подготовки перед отправкой в зону боевых действий как таковой не было.

«Очень низкая подготовка. Нами никто не занимался. Не было инструкторов, не было своих взводных, не было ротного. Моя стрелковая рота была обеспечена только личным оружием, автоматами Калашникова. Я в должности пулеметчика ни разу пулемет в руки не брал», - поделился мужчина.

Андрей рассказал, как его отряд сдался в плен. Украинцы пережидали сильный артиллерийский обстрел в блиндаже, а во время затишья русские подошли к укреплениям и сделали предложение, от которого нельзя было отказаться, - предложение сдаться.

«Хорошо, красиво зашли, мы даже не ожидали. Шел артобстрел, они к нам подошли. Чуть-чуть мы расслабились, они были на позициях. Молодцы, обучены военному делу, в отличие от некоторых», - признался он.

Пленный рассказал о низком моральном духе в подразделениях ВСУ, отсутствии помощи со стороны командиров, прикрытия от авиации и грамотной поддержки со стороны артиллерии.

Другой пленный украинец оценил систему подготовки мобилизованных ВСУ на 2 из 10. При этом уровень подготовки российского подразделения, которое взяло его в плен, он оценил на 10 из 10.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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