Путин: Россия изучит трофейную современную западную технику

Президент также обратил внимание на наличие современной техники у России.

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Российские специалисты тщательно изучат трофейную западную технику из зоны специальной военной операции на Украине. Об этом заявил президент Владимир Путин, который напомнил о существовании «обратного инжиниринга».

«Если есть возможность заглянуть внутрь и посмотреть, если там что-то, что можно применить у нас, ну почему нет?» - сказал Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

При этом Россия также располагает современной боевой техникой, которая весьма эффективна, напомнил президент. Для примера глава государства привел танк Т-90 «Прорыв», назвав его лучшим танком в мире.

Ранее военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что российские ПВО научились уничтожать британские крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Данный вид западного оружия сбивается с помощью ЗРК «Тор», «Панцирь» и «Бук», уточнил он.