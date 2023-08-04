Шойгу показали захваченную у противника шведскую боевую машину пехоты CV-90

У шведской БМП есть ряд недостатков: низкий темп стрельбы, отсутствие комплекса управляемого вооружения и низкая живучесть из-за высокого силуэта.

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Командующий группировкой «Центр» показал главе Минобороны РФ Сергею Шойгу захваченную западную технику. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Командующий группировкой представил Сергею Шойгу одну из многих захваченных в бою у противника единиц бронетехники, - в частности, шведскую боевую машину пехоты CV-90», - сказали в ведомстве.

Отмечается, что эта машина поступила на вооружение шведских вооруженных сил в 1993 году, вышла из строя и затем была брошена отступающим украинским боевикам после поражения выстрелом из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7.

«В ходе осмотра трофейной техники генерал-лейтенант Андрей Мордвичев обратил внимание министра обороны РФ на отсутствие в поставленной странами Запада бронетехнике комплектов запасных частей, инструментов и принадлежностей, что делает невозможным проведение ее оперативного ремонта в районах боевых действий», - добавили в ведомстве.

У шведской бронемашины есть еще недостатки, например, низкий темп стрельбы, - она производится тремя магазинами по восемь снарядов, затем ей снова чего ей необходима перезарядка. У поставленных киевскому режиму шведских бронемашин также не установлен комплекс управляемого вооружения, а из-за высокого силуэта у них низкая живучесть.

Шойгу поблагодарил военнослужащих группировки «Центр» за успешные наступательные действия на Красно-Лиманском направлении.

Материал подготовили: Вероника Волосунова и Николай Баранов.