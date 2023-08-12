Воздушный щит Родины: ВВС России исполняется 111 лет
В настоящее время отечественные ВВС входят в состав Воздушно-космических сил и с честью выполняют возложенные на них задачи, в том числе в зоне проведения специальной военной операции.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Двенадцатого августа исполняется 111 лет с момента создания Военно-воздушных сил России. Именно в этот день более века назад приказом по военному ведомству вопросы воздухоплавания и авиации были переданы специально созданному органу - Воздухоплавательной части Генштаба. За это время Военно-воздушные силы прошли длинный исторический путь от аэропланов до перспективных авиационных комплексов, неоднократно претерпевали изменения, развивались по мере совершенствования вооружения и военной техники, форм и способов вооруженной борьбы.