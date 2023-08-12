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Воздушный щит Родины: ВВС России исполняется 111 лет

00:00 12.08.2023
В настоящее время отечественные ВВС входят в состав Воздушно-космических сил и с честью выполняют возложенные на них задачи, в том числе в зоне проведения специальной военной операции.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Двенадцатого августа исполняется 111 лет с момента создания Военно-воздушных сил России. Именно в этот день более века назад приказом по военному ведомству вопросы воздухоплавания и авиации были переданы специально созданному органу - Воздухоплавательной части Генштаба. За это время Военно-воздушные силы прошли длинный исторический путь от аэропланов до перспективных авиационных комплексов, неоднократно претерпевали изменения, развивались по мере совершенствования вооружения и военной техники, форм и способов вооруженной борьбы.

© Минобороны России

В Первую мировую войну и во время испытаний Великой Отечественной русские летчики в полной мере проявили свое мастерство и отвагу в воздушных боях и с честью выполнили возложенные на них задачи. Крылатые защитники Отечества, конструкторы и инженеры, техники и рабочие авиационной промышленности всегда были воплощением мужества и мастерства, таланта и трудолюбия. Имена лучших из них стали национальным и мировым достоянием.

© Минобороны России

За годы Великой Отечественной войны авиацией выполнено более трех миллионов боевых вылетов. За проявленные мужество и отвагу свыше 200 тысяч воинов-авиаторов были награждены орденами и медалями, почти двум с половиной тысячам (2420) присвоено звание Героя Советского Союза, 65 летчиков удостоены этого звания дважды, а Иван Кожедуб и Александр Покрышкин - трижды.

В настоящее время отечественные ВВС входят в состав Воздушно-космических сил. По своему предназначению они подразделяются на дальнюю, военно-транспортную, оперативно-тактическую и армейскую авиацию, а по решаемым задачам на бомбардировочную, штурмовую, истребительную, разведывательную, транспортную и специальную авиацию, которые являются родами ВВС.

© Минобороны России

Сегодня военнослужащие ВВС достойно продолжают традиции старших поколений, успешно решают задачи по обеспечению безопасности и обороноспособности государства, в том числе в ходе специальной военной операции. За период проведения СВО 19 летчиков (штурманов) Воздушно-космических сил удостоены звания Герой Российской Федерации, более четырех тысяч военнослужащих летного, инженерно-технического состава и подразделений обеспечения награждены государственными наградами.

© Минобороны России

Крупнейшим учебным заведением Минобороны России, которое готовит квалифицированные офицерские кадры для ВВС, является Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в Воронеже. Подготовка авиационных инженеров осуществляется, прежде всего, на новую, современную авиационную технику. В двух филиалах академии организована подготовка летных кадров, в частности в Сызрани осуществляется подготовка летчиков армейской авиации, а в Челябинске - штурманов для всех родов авиации.

© Минобороны России

Подготовку летчиков истребительной, бомбардировочной, штурмовой, дальней и военно-транспортной авиации обеспечивает Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени А.К. Серова.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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