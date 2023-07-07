Ракетоносцы Ту-160 преодолели 9 тысяч километров за 12-часовой беспосадочный перелет

За время 12-часового перелета до Воркуты экипажи Ту-160 дважды дозаправились в воздухе от самолета Ил-78.

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В республике Коми два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили посадку на военный аэродром Воркуты в рамках учений дальней авиации. Экипажи пролетели девять тысяч километров, находясь в воздухе 12 часов без перерыва. За время полета они совершили две дозаправки от самолета Ил-78.

Летно-тактические учения с самолетами Ту-160, Ту-95МС и Ил-78 проходят под руководством Героя Российской Федерации командующего дальней авиацией Сергея Кобылаша.

«Несмотря на выполнение боевых задач в ходе специальной военной операции, все спланированные мероприятия боевой подготовки выполняются в полном объеме. С 4 июля 2023 года дан старт летно-тактическим учениям авиационных полков Энгельсского и Амурского соединений дальней авиации», - рассказал он.

Экипаж во время учений отработал несколько боевых задач, в том числе поражение целей средствами авиации в условиях противодействия ПВО условного противника и проведение поисково-спасательных работ в арктическом районе.

Ранее стало известно, что ракетоносцы Ту-160 совершили 14-часовой полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. За это время они совершили две дозаправки топливом в воздухе.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.