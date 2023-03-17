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Впервые в истории выпускница Краснодарского летного училища совершила полет

Елизавета Потейчук
Александр Федорчак
10:38 17.03.2023
Полет длился 50 минут, Арине удалось выполнить несколько маневров в воздухе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Командир смешанного авиационного полка Александр Алдаров дает последние предполетные указания своим подчиненным. В компании опытных летчиков выделяется хрупкая и невысокая 22-летняя Арина Полякова. Она выпускница первого в истории женского потока Краснодарского высшего училища летчиков имени Серова. Первая из своего курса, кого после окончания учебы направили служить в авиационный полк. Говорит, что решение выучиться на летчика приняла легко и быстро.

О пяти годах, проведенных в училище, у Арины остались самые теплые воспоминания. Особенно запомнился тот день, когда она впервые подняла в небо легкий двухмоторный самолет L-410. Тогда, в апреле 2020-го, девушка сдала экзамен на отлично. Затем настало время осваивать тяжелую транспортную авиацию.

Свой первый, уже «взрослый» полет Арина Полякова проведет на тяжелом пассажирском Ан-148. К этому дню она готовилась три месяца.

В экипаже помимо Арины находятся еще семь опытных летчиков. Они для девушки и группа поддержки, и страховка. Первыми реальными пассажирами в ее жизни стала наша съемочная группа - она отправляется вместе с экипажем.

Инструктор Арины Евгений Шубин наблюдает за полетом со стороны. Он сутками изучал с девушкой теорию. За эти месяцы подготовки он по-настоящему привязался к подопечной.

«Она пришла ко мне в отряд. С высоким качеством переучилась на данный самолет. Прошла теорию и наземную стажировку. Она сразу адаптировалась. Со всеми познакомилась. Мы всем, чем могли, помогли ей», - поделился Шубин.

Подстраховывает во время полета и поддерживает нашу героиню командир полка. Комментирует каждое действие девушки и при необходимости дает подсказки. Полет прошел без резких движений, и Ан-148 начинает снижаться.

Арина выполнила несколько маневров в воздухе, в основном это были развороты. Полет проходил очень плавно, самолет не трясло. После успешной посадки самолета Арина очень неторопливо выходит из кабины пилота. Все эмоции она оставила там, в небе. Осталась только приятная усталость.

«Ощущения интересные. Самолет очень скоростной. Современный», - сказала Полякова.

Ее результатами оказалось довольно и начальство. Командир уже начинает всерьез задумываться о том, чтобы девушек в его полку в будущем становилось больше.

«Буквально сегодня наш заместитель командира дивизии в составе замкомандиров полков убыл в Балашов. Это филиал Краснодарского училища. Для отбора выпускников 2023 года в дивизию. Опыт этой работы мы применим и потом. Будем ожидать первых результатов. Ну а время уже покажет», - сказал Александр Алдаров.

Но расслабляться еще рано. Это только середина трудного, но интересного пути. Следующий тренировочный полет Арины назначен уже на следующую неделю.

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