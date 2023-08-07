Экипажи ударных Ка-52 уничтожили бронетехнику ВСУ в зоне спецоперации

В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника националистов киевского режима.

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Экипажи ударных вертолетов Ка-52 Воздушно-космических сил уничтожили опорные пункты и бронетехнику националистов в зоне проведения спецоперации. Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ.

Это не единственная задача армейской авиации в зоне СВО. Летчики сопровождают колонны, доставляют на передний край десант и военные грузы, а также оказывают авиационную поддержку подразделениям, выполняющим задачи в рамках спецоперации.

Накануне фронтовые бомбардировщики Су-34 «Южной» группировки войск управляемыми бомбами уничтожили пункты дислокации противника в районе населенных пунктов Ивановское и Серебрянка. Кроме того, штурмовики Су-25 поразили скопления националистов на Лисичанском, Солидаро-Артемовском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.