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Россия запросила заседание СБ ООН из-за поставок оружия на Украину

Владимир Рубанов
20:36 11.08.2023
Заместитель постпреда РФ подчеркнул, что поставки западного вооружения киевскому режиму усугубляют украинский кризис и подрывают усилия по поиску его мирного решения.
Россия запросила заседание СБ ООН из-за поставок оружия на Украину
© Фото: Eskinder Debebe, UN Photo, GlobalLookPress
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Россия запросила открытое заседание Совета Безопасности ООН на 17 августа, чтобы обсудить проблему поставок западного оружия на Украину. Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский.

Он подчеркнул, что поставки западного вооружения киевскому режиму усугубляют украинский кризис и подрывают усилия по поиску его мирного решения.

Ранее президент США Джозеф Байден запросил у конгресса дополнительные средства. Из 40 затребованных миллиардов долларов Киеву предназначены 24 млрд.

Средства в размере 13,1 млрд предполагается направить непосредственно на военную помощь Украине. 8,5 млрд долларов предполагается потратить на экономическую и гуманитарную поддержку. И только 12 миллиардов получат Гавайи на устранение последствий катастрофических пожаров.

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