Байден запросил у конгресса больше денег для Киева, чем для США

Например, на решение миграционных и пограничных проблем в США Джо Байден запросил $4 млрд.

© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP, Consolidated News Photos, GlobalLookPress

Запрос президента США Джо Байдена к конгрессу о новых ассигнованиях для помощи Украине превосходит обращение о финансировании внутренних проблем Штатов. Из 40 затребованных миллиардов долларов, Киеву предназначены 24 миллиарда.

Судя по опубликованным данным, на решение пограничных вопросов и проблем миграции глава Белого дома запрашивает $4 млрд. Борьбу с последствиями стихийных бедствий на территории США ее президент оценил в $12 млрд, пишет РИА Новости.

Москва неоднократно обращала внимание США и других стран НАТО на недопустимость поставок вооружений в зону украинского конфликта. Ранее МИД России направил странам альянса ноту, в которой напомнил, что все поставляемое в зону СВО западное оружие становится законной целью для российских Вооруженных сил.

В минувший вторник Вашингтон анонсировал выделение нового транша военной помощи киевскому режиму на $200 млн. В комплект поставки войдут ракетные комплексы, средства разминирования и боеприпасы.