На Гавайях уже больше полусотни погибших в пожарах. Экономический ущерб США может составить 10 миллиардов долларов. Президент выделяет в помощь штату вдвое меньшую сумму, чем на вооружения Украине.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: County of Maui, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

Огромные столбы черного дыма, окутавшие некогда райский остров Мауи, видны с воды. Искры и бушующее пламя - на земле. Но самый страшный вид - с воздуха. Адское пламя пожирает на своем пути все. Гавайи горят уже несколько дней. Города стерты с лица Земли. В пепел превратилась Лахайна - туристическая Мекка островов. Курорт выгорел дотла за считанные часы.

На кадрах со спутника отчетливо видно: дымом и пламенем охвачены все крупные острова Гавайского архипелага. Деваться некуда. Но люди сквозь огонь, словно через преисподнюю, пытаются прорваться на свой страх и риск, чтобы спастись.

Одна стихия страшнее другой - выжившие ищут спасение от пожара в бушующем океане. На этих кадрах видно, как люди с вещами пытаются удержаться в неспокойных водах, держась за каменные ограждения и друг за друга. Те, кому удалось спастись, до сих пор в шоке.

«Это было ужасно. Мы останавливались в отеле всего в паре миль к северу от Лахайны. Мы понятия не имели, что происходит, потому что у нас не было ни сотовой связи, ни телевидения, ни Интернета. Все, что мы видели, - это дым на горизонте», - рассказывает очевидец.

Повсюду сгоревшие деревья, автомобили, обугленные и разрушенные здания. А вместо райских пейзажей - дым от тлеющих руин.

«Здания просто исчезли. Это похоже на взрыв бомбы. Те машины, которые попадали в огонь с полным бензобаком, - взрывались», - говорит пережившая пожар девушка.

Из-за урагана Дора маленькие очаги обернулись настоящей катастрофой. О нем знали заранее, но были не готовы к такому повороту. Как итог - больше 50 погибших, сотни раненых. Ресурсов на то, чтобы помочь всем, не хватает. Об этом заявляют местные власти.

«Вероятно, это крупнейшее стихийное бедствие в истории штата Гавайи. Мы видим, как количество погибших все увеличивается. Потребуется много лет, чтобы восстановить Лахайну. Если вы увидите полные масштабы разрушения Лахайны, вы будете шокированы. Необходима перестройка. Это будет новая Лахайна», - говорит губернатор штата Гавайи Джош Грин.

Об оценке экономического ущерба власти боятся даже подумать. Специалисты считают, что только на это могут уйти месяцы. Гавайи кричат Вашингтону о помощи уже много дней. Президент США Джозеф Байден сначала молится о судьбе пострадавших и только потом, казалось бы, отдает распоряжение всем структурам, включая военных, подключиться к борьбе со стихией.

«Люди, которые прямо сейчас нуждаются в помощи, получат ее. Любой, кто потерял близкого человека, чей дом был поврежден или разрушен, немедленно получит помощь. И я распорядился, чтобы мы оказали поддержку тем отважным пожарным и спасателям, которые работают там круглосуточно и рискуют своей жизнью», - заявил американский президент.

Однако пункт об оказании помощи Гавайям у Байдена стоит вторым после запроса на выделение новых миллиардов на военную помощь Киеву. Об этом говорит текст последнего запроса, который Белый Дом направил в Конгресс США. В письме указано, что суммарно президент запросил $40 млрд. Из них 24 - на Украину. Если по пунктам: 13 миллиардов на военную помощь, 8 с половиной на экономическую и гуманитарную. И только 12 миллиардов получат Гавайи. Республиканцы ожидаемо взорвались.

«Нет - так должен звучать наш ответ. Мы сделали более чем достаточно, учитывая, что расходование уже выделенных средств никак не контролируется», - заявила Лорен Боберт, представитель Республиканской партии Колорадо, член палаты представителей США.

«Список покупок» американского вооружения Зеленский пополняет новыми пунктами. Но уже очевидно - так называемый «контрнаступ» успеха не имеет. Окно возможностей для Киева стремительно закрывается. Украине советуют переключиться на оборону, опасаясь большого наступления России.

«Президент Зеленский сказал, что контрнаступление идет не так быстро, как он бы хотел. Но они все равно добиваются прогресса. Контрнаступление медленное, со сложностями. Но они пытаются. Вы увидите еще военную поддержку от администрации США позже на этой неделе», - заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Но из-за сорванного «контрнаступления» тревога в Штатах только нарастает. Большинство американцев против помощи Украине. По данным Daily Signal, поддержка Украины обошлась каждой американской семье примерно в 900 долларов. И эти цифры будут только расти.

«Мы не можем продолжать выгребать деньги за дверь, чтобы поддержать этот конфликт без подотчетности или прозрачности», - заявил конгрессмен от Северной Каролины Дэн Бишоп, сообщает FoxNews.

Выделение нового транша пока все еще под вопросом. И если Конгресс не одобрит пакет помощи для Украины, то возможно, этот момент станет переломным для Вашингтона, который поддерживает украинских националистов с самого начала специальной военной операции.