Байден запросил у конгресса США еще $13,1 млрд военной помощи Украине

Ранее сообщалось, что новый пакет, вероятно, будет включать средства на внутренние нужды США, чтобы получить одобрение республиканцев.

© Фото: Nathan Howard, Consolidated News Photos, Globallookpress

Президент США Джозеф Байден запросил у конгресса 13,1 миллиард на военную помощь Украине, сообщает РИА Новости.

Ранее Associated Press сообщало, что последняя такая просьба Белого дома в ноябре была удовлетворена. Но теперь другая ситуация. Политический раскол по этому вопросу усилился, поскольку возглавляемая республиканцами Палата представителей намерена продемонстрировать поддержку лидера партии Дональда Трампа, который очень скептически относится к войне. И американская поддержка этих усилий постепенно ослабевает.

Новый пакет, вероятно, будет включать средства на некие внутренние нужды США. Это может дать возможность заручиться более широкой политической поддержкой республиканцев, сообщало агентство.

Ранее Вашингтон анонсировал очередной транш военной помощи для Киева на $200 млн. Как ожидается, Киев получит ракетные комплексы TOW и Javelin, боеприпасы к ЗРК Patriot и средства разминирования.