Ученый Эйсмонт назвал поиски воды главной задачей лунной миссии

Предполагается, что буровая установка автоматической станции углубится на 40 сантиметров в поверхность спутника, чтобы проанализировать его состав.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Bodo Marks, dpa, GlobalLookPress

Ключевой задачей российской станции «Луна-25» является поиск воды. Об этом «Звезде» рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. Именно под эту миссию выбиралось место для посадки станции.

«Это наша сверхзадача. Основания надеется есть, мы в правильном направлении движемся и мы в этом не одиноки. Все остальные участники исследования Луны движутся по тому же пути. У американцев более сложная задача, они хотят человека отправить на Луну в 2025 году. У остальных все очень похоже, включая наиболее предпочтительные районы поисков - полярные. К Южному полюсу все тяготеют», - отметил Эйсмонт.

Что касается Южного полюса, то российскими учеными были проведены серьезные изыскания, чтобы проверить предпочтительные районы для посадки, добавил эксперт. Изначальный список был большой, осталось три места в районе кратера Богуславского.

Еще одна задача миссии носит фундаментальный характер, пояснил Эйсмонт. Это происхождение и эволюция Луны. Результаты работы нашей станции могут ответить на вопрос: действительно ли Луна была когда-то частью Земли, отколовшейся в результате столкновения с крупным небесным телом. Напомним, старт первой за 47 лет российской станции в рамках изучения Луны произошел с космодрома Восточный в 02:10 (мск) 11 августа.