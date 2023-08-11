В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученый Эйсмонт назвал поиски воды главной задачей лунной миссии

Ян Брацкий
03:26 11.08.2023
Предполагается, что буровая установка автоматической станции углубится на 40 сантиметров в поверхность спутника, чтобы проанализировать его состав.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Bodo Marks, dpa, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Ключевой задачей российской станции «Луна-25» является поиск воды. Об этом «Звезде» рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. Именно под эту миссию выбиралось место для посадки станции.

«Это наша сверхзадача. Основания надеется есть, мы в правильном направлении движемся и мы в этом не одиноки. Все остальные участники исследования Луны движутся по тому же пути. У американцев более сложная задача, они хотят человека отправить на Луну в 2025 году. У остальных все очень похоже, включая наиболее предпочтительные районы поисков - полярные. К Южному полюсу все тяготеют», - отметил Эйсмонт.

Что касается Южного полюса, то российскими учеными были проведены серьезные изыскания, чтобы проверить предпочтительные районы для посадки, добавил эксперт. Изначальный список был большой, осталось три места в районе кратера Богуславского. 

Еще одна задача миссии носит фундаментальный характер, пояснил Эйсмонт. Это происхождение и эволюция Луны. Результаты работы нашей станции могут ответить на вопрос: действительно ли Луна была когда-то частью Земли, отколовшейся в результате столкновения с крупным небесным телом. Напомним, старт первой за 47 лет российской станции в рамках изучения Луны произошел с космодрома Восточный в 02:10 (мск) 11 августа.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:13 В стране и мире
Байден запросил у конгресса США еще $13,1 млрд военной помощи Украине
22:31 В стране и мире
США почти вдвое увеличили выпуск поставляемых Украине снарядов «натовского калибра»
21:10 В стране и мире
Президент Польши заявил, что Украина не в состоянии провести решительное контрнаступление
20:22 В стране и мире
Первую партию новых учебников истории России отгрузят 11 августа на Сахалин
20:06 В стране и мире
Видео
В огне не горит: в Петербурге разработали боевую одежду пожарного из «умной ткани»
Популярное
Власти хотят переименовать Ростов Ярославской области
Опубликованы первые фото Лады Дэнс после страшной аварии
Видео
Момент покушения на президента Эквадора попал на видео
Видео
Станки в пух и прах: как выглядит швейный цех в Сергиевом Посаде после взрыва
Два жителя Бурятии прокатились на капоте авто на скорости 129 км/ч
Видео
Костомаров показал новые стопы-протезы для бега
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.