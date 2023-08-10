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В «Роскосмосе» рассказали, как выбирали основное и резервное место посадки «Луны-25»

Владимир Рубанов
19:08 10.08.2023
В госкорпорации рассчитывают, что Южный полюс Луны окажется подходящим для размещения там международной лунной станции.
В «Роскосмосе» рассказали, как выбирали основное и резервное место посадки «Луны-25»
© Фото: Пресс-служба Роскосмоса, РКК «Энергия», РИА Новости
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Под место посадки станции «Луна-25» изначально рассматривалось 12 зон на спутнике Земли, рассказал RT исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко.

Потом из этих 12 зон отобрали три, а затем уже определили резервное и основное место посадки.

«Луна-25» должна стать первой станцией, которая приземлится на Южном полюсе спутника нашей планеты. Все предыдущие советские и иностранные миссии прилунялись в приэкваториальной зоне.

В «Роскосмосе» рассчитывают, что этот регион Луны окажется подходящим для прибытия в дальнейшем туда человека и размещения международной лунной станции.

Старт межпланетной автоматической станции намечен на 11 августа. Специалисты при ее создании искали способ снизить массу аппарата и применили новые технологии, в частности - электроэрозионного изготовления зубчатых колес. «Луна-25» будет искать в лунном грунте воду для полноценного освоения спутника Земли.

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