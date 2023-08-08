В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт Цуканов: «Луна-25» будет искать воду для полноценного освоения спутника Земли

Владимир Рубанов
15:54 08.08.2023
Найденная на Южном полюсе вода позволит решить вопросы с обеспечением будущей базы кислородом и топливом.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Роскосмос
Читайте нас на:

От успеха миссии «Луна-25» зависит полноценное возвращение отечественной космонавтики на спутник Земли. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал популяризатор отечественной космонавтики, руководитель сообщества «Советский космос» Максим Цуканов.

Впервые в истории наш космический аппарат приземлится на Южном полюсе спутника Земли. Это начало миссии пилотируемого освоения Луны, рассказал специалист.

«Ожидается, что в месте посадки “Луны-25” будет исследован реголит (космический грунт. - Прим. ред.) и найдено место, удачное для базы. Дальнейшие миссии уже давно расписаны. От “Луны-25” зависит наше полноценное возвращение на спутник Земли», - рассказал эксперт.

Планируется, что на месте посадки российского аппарата удастся обнаружить воду. Возможно, на полюсах есть лед. Скорее всего, воду содержит лунный грунт реголит, и из него ее придется добывать. Вода позволит решить вопросы с обеспечением будущей базы кислородом и топливом для будущего пилотируемого освоения Луны.

«Вода - это кислород, которым дышать, и водород, на котором летать. Если мы там находим воду - то вопрос сложной доставки грузов на Луну решается. Нет необходимости доставлять воду и кислород, мы сможем их добывать на месте. А это полдела для того, чтобы закрепиться на Луне», - рассказал Максим Цуканов.

«Лунная вода» не будет отличаться от той, что есть на Земле. Ведь вода при любом ее положении во Вселенной состоит из двух атомов водорода и одного - кислорода.

Ранее Роскосмос показал ракету «Союз-2.1б», которая выведет «Луну-25» за пределы Земли. Старт запланирован на 11 августа в 02:10 по московскому времени.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:50 В стране и мире
Умер знаменитый переводчик и радиоведущий Леонид Володарский
16:47 В стране и мире
Видео
Многоквартирные дома начали строить под льготную ипотеку в новых регионах
16:46 В стране и мире
Мятежники не пустили в Нигер делегации ЭКОВАС, ООН и Африканского союза
16:16 В стране и мире
Путин добавил Росалкогольрегулированию функции контроля за оборотом табака
14:47 В стране и мире
Путин назначил Грушко представителем при рассмотрении изменений в статью о военном положении
Популярное
Видео
Костомаров показал новые стопы-протезы для бега
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль поселилась в рязанской деревне
Shot: Лада Дэнс с трудом дышит и почти не говорит после операции
Видео
Противодействие стратегии Запада: что написано в новом учебнике истории про СВО
Видео
Курьер на электровелосипеде насмерть сбил женщину в Москве
Премьер Канады Трюдо расстался с женой после 18 лет совместной жизни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.