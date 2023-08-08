Эксперт Цуканов: «Луна-25» будет искать воду для полноценного освоения спутника Земли

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От успеха миссии «Луна-25» зависит полноценное возвращение отечественной космонавтики на спутник Земли. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал популяризатор отечественной космонавтики, руководитель сообщества «Советский космос» Максим Цуканов.

Впервые в истории наш космический аппарат приземлится на Южном полюсе спутника Земли. Это начало миссии пилотируемого освоения Луны, рассказал специалист.

«Ожидается, что в месте посадки “Луны-25” будет исследован реголит (космический грунт. - Прим. ред.) и найдено место, удачное для базы. Дальнейшие миссии уже давно расписаны. От “Луны-25” зависит наше полноценное возвращение на спутник Земли», - рассказал эксперт.

Планируется, что на месте посадки российского аппарата удастся обнаружить воду. Возможно, на полюсах есть лед. Скорее всего, воду содержит лунный грунт реголит, и из него ее придется добывать. Вода позволит решить вопросы с обеспечением будущей базы кислородом и топливом для будущего пилотируемого освоения Луны.

«Вода - это кислород, которым дышать, и водород, на котором летать. Если мы там находим воду - то вопрос сложной доставки грузов на Луну решается. Нет необходимости доставлять воду и кислород, мы сможем их добывать на месте. А это полдела для того, чтобы закрепиться на Луне», - рассказал Максим Цуканов.

«Лунная вода» не будет отличаться от той, что есть на Земле. Ведь вода при любом ее положении во Вселенной состоит из двух атомов водорода и одного - кислорода.

Ранее Роскосмос показал ракету «Союз-2.1б», которая выведет «Луну-25» за пределы Земли. Старт запланирован на 11 августа в 02:10 по московскому времени.