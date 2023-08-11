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Лукашенко заявил, что не хочет забывать об отношениях с «высокотехнологичным Западом»

Тимур Шерзад
12:56 11.08.2023
Президент Белоруссии подчеркнул, что его страна живет за счет России и Китая, но при этом для него важны страны Евросоюза.
Лукашенко заявил, что не хочет забывать об отношениях с «высокотехнологичным Западом»
© Фото: Kremlin pool, Globallookpress
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, несмотря на то что его страна живет за счет России и Китая, он не хочет терять отношения со странами «высокотехнологичного Запада». 

«Сейчас мы живем прежде всего за счет Востока - Россия, Китай. Но не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи - Евросоюз», - заявил Лукашенко. 

По его словам, терять отношения со странами Запада для Белоруссии нельзя. Эта страна, как отметил ее президент, готова к тому, чтобы сохранять эти отношения, пусть и с учетом собственных интересов. 

Ранее Польша заявила о том, что она удвоит число своих военных на границе с Белоруссией, а также, возможно, закроет железнодорожные перевозки с этой страной. Польша заявила о готовности применить оружие на границе с Белоруссией

Санкции против Белоруссии недавно расширила и Великобритания.

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