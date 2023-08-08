Великобритания расширила санкции против России и Белоруссии

Под ограничения в том числе попали иранские физические и юридические лица, которые якобы помогают РФ в оборонной сфере.

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Великобритания на 19 позиций расширила антироссийский санкционный список. В него в том числе включили иранские физические и юридические лица, которые, по мнению Лондона, оказывают поддержу Москве в оборонной сфере. Также ограничения ввели в отношении компаний, зарегистрированных в РФ.

Введены санкции и против шести белорусских компаний и предприятий, которые связаны с оборонной сферой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном Министерством иностранных дел Соединенного Королевства.

Напомним, ранее Великобритания ввела санкции против ряда лиц, связанных с приговором политику Владимиру Кара-Мурзе*. Рестрикции применены к судьям Екатерине Дорохиной, Виталию Белицкому и Наталье Дударь, прокурорам Борису Лактионову и Анне Потычко и к свидетелю-эксперту Даниле Михееву.

В апреле этого года Влаимира Кара-Мурзу*, признанного в России иностранным агентом, приговорили к 25 годам лишения свободы в колонии строго режима. Политика признали виновным в госизмене и распространении фейков о вооруженных силах РФ.

* Владимир Кара-Мурза - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.