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Министерство национальной обороны Польши отправит к границе с Белоруссией дополнительные 2 000 военнослужащих. Об этом сообщил замминистра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик в интервью польскому агентству PAP.

Подкрепление направят на усиление пограничной стражи в Подляском и Люблинском воеводствах в течение ближайших двух недель. Ранее командующий Пограничной стражи страны запросил для укрепления дополнительную тысячу солдат. Комитет безопасности решил удвоить это число, и это решение поддержал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Сейчас на польско-белорусской границе несут службу 2 000 военнослужащих. Замминистра внутренних дел и администрации Польши заявил, что у Варшавы нет необходимости обращаться к союзникам для укрепления польско-белорусской границы. Для этого достаточно возможностей польских служб, отметил он.

Ранее в среду министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о планах Польши по оккупации территории Западной Украины. Глава Минобороны РФ заявил также, что существуют риски, связанные с милитаризацией Польши. Варшава превратилась в главный инструмент антироссийской политики Вашингтона, подчеркнул Шойгу.