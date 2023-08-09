Польша рассматривает возможность закрытия железнодорожных грузоперевозок с Белоруссией

В настоящее время на польско-белорусской границе действует по одному пункту пропуска для пассажирского (Тересполь - Брест) и грузового (Кукурыки - Козловичи) международного сообщения.

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Польша готова рассмотреть возможность прекращения перевозки грузов через железнодорожные пункты пропуска с Белоруссией. Об этом заявил замминистра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик в интервью PAP.

Он отметил, что через переезды на границе двух стран проходит большое количество товаров, включая польские и китайские. Как считает замминистра, Китаю придется послать сигнал президенту Белоруссии Александру Лукашенко не предпринимать действий, которые пойдут во вред.

Сейчас действует по одному пункту пропуска для пассажирского (Тересполь - Брест) и грузового (Кукурыки - Козловичи) международного сообщения. Железнодорожные переезды на границе пока действуют без дополнительных ограничений.

Вонсик также сообщил, что Польша удвоит число военных на границе с Белоруссией. Сейчас на польско-белорусской границе несут службу 2 000 военнослужащих.