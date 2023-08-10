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Судьба 12 человек остается неизвестной после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

Максим Крюков
09:46 10.08.2023
В экстренных службах заявили, что на месте аварии продолжаются поисковые работы.
Судьба 12 человек остается неизвестной после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
© Фото: mchs_mo, Telegram
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После взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде судьба 12 человек остается неизвестной, на месте происшествия продолжаются поисковые работы. О этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что неизвестной остается судьба девяти человек. Отмечается, что к работам привлечены более 150 человек и специальная техника.

Один из очевидцев событий Евгений Хонов рассказал, что во время взрыва его сильно тряхнуло, в здании вышибло окна, а осколки обрушились на него, в результате чего ему порезало руки и лицо. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, сейчас он уже находится дома.

Накануне стало известно, что в Сергиево-Посадском округе был введен режим чрезвычайной ситуации. По словам заместителя главы администрации округа Оксаны Ерохановой, режим ЧС позволяет собирать, систематизировать и анализировать данные, а также привлекать дополнительные средства для того, чтобы восстановить пострадавшие объекты.

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