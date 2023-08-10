Девять человек числятся пропавшими после взрыва в Сергиевом Посаде

На данный момент известно о 60 пострадавших, одна женщине скончалась в реанимации.

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После взрыва в Сергиевом Посаде остается неизвестной судьба девяти человек. Сейчас спасатели продолжают разбор завалов на месте трагедии. Более 150 человек и специальная техника привлечены к работам.

«На данный момент не известна судьба девяти человек», - сообщили ТАСС в экстренных службах.

Напомним, взрыв на Загорском оптико-механическом заводе прогремел накануне в 10:40. Обломки бетона, кирпича и арматуры разбросало взрывной волной на сотни метров от эпицентра взрыва. В некоторых домах, находящихся поблизости от производства выбило окна.

Предположительно, взрыв произошел в ангаре, где хранилась пиротехника. Склад арендовала частная компания.