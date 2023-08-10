Мятежники в Нигере сформировали новое правительство

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Лидер мятежников Нигера Абдурахман Тчиани поставил свою подпись под указом о создании нового правительства переходного периода, передает ActuNiger.

По данным портала, в список министров вошли 20 человек - среди них военные и гражданские лица. Новый председатель правительства Али Ламин Зейн также возглавил министерство экономики и финансов.

Кресло главы оборонного ведомства занят генерал-лейтенант Салифу Моди. МВД возглавил бригадный генерал Мохамед Тумба. Мининистром иностранных дел стал Бакари Яу Сангаре.

Ранее, 6 августа, стало известно, что страна закрыла свое воздушное пространство - такое решение было принято, чтобы избежать иностранной интервенции.

Ранее мятежники в Нигере обвинили Францию в попытке дестабилизировать ситуацию в стране. Амаду Абдраман заявил, что французский военный самолет нарушил воздушное пространство страны и незаконно находился в нем 4 часа. Во французском МИД все отрицают. По словам дипломатов, полет военного борта был согласован.