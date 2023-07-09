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Украина признала ответственность за теракт на Крымском мосту

Анастасия Бобылева
09:00 09.07.2023
По словам замминистра обороны Украины, целью теракта был подрыв российской логистики.
Украина признала ответственность за теракт на Крымском мосту
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Подрыв Крымского моста осенью 2022 года организовал Киев. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

«273 дня как мы нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику», - написала она в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 8 октября 2022 года, на Крымском мосту взорвался грузовик, а после загорелись цистерны грузового поезда. В результате подрыва погибли четыре человека и обрушилась часть моста.

По словам российского президента Владимира Путина, за терактом стояли украинские спецслужбы. Позже эту версию подтвердил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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