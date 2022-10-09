В стране и мире Путин: авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины Сергей Лебедев Произошедший накануне взрыв был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда" Читайте нас на: Авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с главой СК РФ Александром Бастрыкиным. Глава государства отметил, что произошедший накануне подрыв был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России. По словам Владимира Путина, случившееся ЧП является терактом. «Как вы только что доложили, сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации», - сказал президент. Напомним, накануне утром на Крымском мосту взорвался грузовик. Частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом. В данный момент железнодорожное сообщение по мосту восстановлено. Автомобильное пока осуществляется только легковым транспортом. Экспертное мнение и аналитика