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Глава СК РФ Бастрыкин подтвердил версию причастности Украины к теракту на Крымском мосту

Алексей Курильченко
17:20 19.02.2023
По данным российских следователей, к взрыву сооружения причастны украинские спецслужбы.
Глава СК РФ Бастрыкин подтвердил версию причастности Украины к теракту на Крымском мосту
© Фото: Пресс-служба Росавтодор, РИА Новости
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Версия о том, что к теракту на Крымском мосту причастны украинские спецслужбы, была подтверждена в ходе следствия. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«В ходе расследования подтверждена версия о том, что к организации теракта на Крымском мосту причастны украинские спецслужбы», - заявил Бастрыкин в интервью агентству ТАСС.

Он добавил, что были установлены личности 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к теракту. Среди них граждане Украины, России, Армении и Грузии. Восемь фигурантов дела заключены под стражу. На данный момент проведение экспертиз по уголовному делу продолжается.

Напомним, взрыв на мосту произошел 8 октября. Для совершения теракта использовался грузовик, груженый взрывчаткой. В результате пролеты сооружения частично обрушились. В настоящее время завершаются восстановительные работы, автомобильное движение по мосту восстановлено.

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