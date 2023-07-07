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Эрдоган заявил, что Турция не одобряет вступление Швеции в НАТО из-за ее поддержки террористов

Вероника Волосунова
16:41 07.07.2023
Эрдоган напомнил о четкой реакции Турции на акции с сожжением Корана в столице Швеции.
Эрдоган заявил, что Турция не одобряет вступление Швеции в НАТО из-за ее поддержки террористов
© Фото: IMAGO, AK Party, apaimages, Globallookpress
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна по-прежнему не может одобрить вступление Швеции в НАТО из-за ее поддержки террористов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные телеканалы.

«Мы дали четкую реакцию на события в Стокгольме. Все должны понять, что нашу дружбу не завоевать, оказывая поддержку террористам, отдавая им центральные улицы и проспекты. Наша позиция, наши ожидания и данные нам обещания известны. Мы стоим на тех же принципах, что и год назад», - сказал турецкий лидер по итогам заседания правительства.

По данным турецкой газеты Milliyet, очередное сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама поставило под угрозу членство Швеции в НАТО. Это подтверждает жесткая позиция президента Турции Эрдогана на подобные акты вандализма и нежелание Швеции бороться с терроризмом.

Акцию с сожжением Корана у главной мечети Стокгольма во время празднования Курбан-байрама разрешила провести шведская полиция. Они запрещали ее проведение весной, но местный суд постановил, что ограничения являются не обоснованными, и запрет был признан ошибочным. В этот раз акцию не стали запрещать. 

В январе текущего года в Швеции сожгли Коран во время акции протеста возле турецкого посольства. Это сделал датский правый политик Расмус Палудан. Эрдоган в ответ на произошедшее заявил, что Швеции не стоит рассчитывать на одобрение Анкарой ее заявки на членство в НАТО.

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