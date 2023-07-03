Milliyet: сожжение Корана поставило под угрозу членство Швеции в НАТО

Лидеры стран НАТО обсудят заявку Швеции на вступление в альянс 11-12 июля в Вильнюсе.

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По данным турецкой газеты Milliyet, новая акция с сожжением Корана в Стокгольме сделала минимальными шансы Швеции на членство в НАТО. Как пишет издание, об этом свидетельствует жесткая позиция президента Турции Реджепа Эрдогана в отношении подобных актов вандализма и нежелания шведской стороны принимать должные меры для борьбы с терроризмом.

«Президент Реджеп Эрдоган резко отреагировал на сожжение Корана у мечети в Стокгольме. Это еще больше поставило под угрозу шансы скандинавской страны на скорое вступление в военный альянс», - пишет издание.

Напомним, что на 11-12 июля в Вильнюсе запланирован саммит лидеров НАТО, среди вопросов, которые предстоит обсудить, членство Швеции в альянсе, что не одобряет Турция.

«Неспособность Швеции предпринять адекватные шаги в борьбе с террористическими организациями, ее неспособность экстрадировать членов террористической организации и, наконец, нападение на Священный Коран ослабляют возможность Турции совершить положительное решение», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика осквернил Коран в центре Стокгольма в первый день праздника Курбан-байрам.



