Полиция Швеции разрешила сжечь Коран у мечети в Стокгольме в Курбан-байрам

Ранее между Турцией и Швецией возник скандал из-за сожжения Корана возле турецкого посольства в Стокгольме.

© Фото: Mohammed Hamoud, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress

Шведская полиция разрешила провести протестную акцию во время празднования Курбан-байрама. Ее организаторы собираются сжечь Коран у главной мечети в Стокгольме, пишет Франс Пресс со ссылкой на правоохранителей.

Весной полицейские не разрешили организаторам проводить подобную акцию, но суд признал запрет ошибочным, поскольку ограничения на демонстрацию должны быть обоснованы нарушением порядка и безопасности, чего нет в конкретной ситуации.

В январе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит рассчитывать на то, что Анкара одобрит ее заявку на вступление в НАТО. Турецкий лидер сделал это заявление после того, как датский правый политик Расмус Палудан устроил в Стокгольме акцию протеста возле турецкого посольства, в ходе которой сжег Коран.

Между тем в прошлом месяце в Волгограде арестовали мужчину, который сжег Коран напротив мечети и снял это на видео.