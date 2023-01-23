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Эрдоган исключил поддержку вступления Швеции в НАТО после инцидента с Кораном

Семен Лавров
20:18 23.01.2023
Турецкий лидер также заявил, что те, кто допускает подобные акции, должны ответить за свои действия.
Эрдоган исключил поддержку вступления Швеции в НАТО после инцидента с Кораном
© Фото: Depo Photos, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Турция не будет поддерживать вступление Швеции в НАТО после исламофобской акции, которая произошла на прошлой неделе в центре Стокгольма. Об этом заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

«Если вы допускаете подобные акции, то не обижайтесь, но от нас вы не получите поддержки по вопросу вступления в НАТО. Шведскому руководству не стоит ожидать нашей поддержки», - сказал он в своем обращении к нации.

Он также заявил, что те, кто допускает подобные инциденты, должны быть привлечены к ответственности.

Напомним, что в субботу, 21 января лидер датской праворадикальной партии «Жесткий курс» Расмус Палудан провел акцию с сожжением Корана напротив турецкого посольства в Стокгольме. В российском МИД данные действия назвали «безобразной и провокационной атакой на ислам» и призвали наказать виновного в оскорблении мусульман. В свою очередь, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал сожжение Корана неприемлемым, однако отметил, что своей акцией Палудан не нарушил законов Королевства.

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