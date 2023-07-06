Количество погибших после прорыва Каховской ГЭС увеличилось до 53

По имеющимся данным, 139 человек пострадали в результате прорыва Каховской ГЭС.

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Число погибших после теракта на Каховской ГЭС возросло до 53. Также, по имеющимся данным, 139 человек пострадали в результате прорыва.

«Найдены тела еще троих погибших, общее число погибших достигло 53. Госпитализированы 139 человек», - передает ТАСС сообщение экстренных служб.

Ранее сообщалось о 46 погибших и 134 пострадавших после разрушения Каховской ГЭС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Киеве назвали невозможным расследование инцидента. Она добавила, что не удивлена такому ответу.