Число погибших в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС выросло до 46

По оценкам экспертов, активная фаза наводнения уже позади.

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Жертвами наводнения в Херсонской области, вызванного взрывом на Каховской ГЭС, стали 46 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«После разрушения Каховской ГЭС число погибших в Херсонской области увеличилось до 46», - отметил собеседник агентства.

Напомним, что гидравлические сооружения Каховской ГЭС пострадали в результате обстрела со стороны Украины 6 июня, что привело к выбросу огромного объема воды и затоплению районов Херсонской области в нижнем течении Днепра.

Ранее сообщалось о 41 погибшем в результате подрыва Каховской ГЭС и затопления жилых районов Херсонской области. По оценкам специалистов, активная фаза наводнения уже позади.