В стране и мире Число пострадавших из-за прорыва Каховской ГЭС выросло до 134 человек Ирина Елагина По данным медстатистики, число обратившихся за медпомощью из-за ЧП на Каховской ГЭС достигло 134 человек. © Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости Читайте нас на: Растет количество жителей Херсонской области, пострадавших из-за наводнения вследствие разрушения Каховской ГЭС. Оперативными данными с ТАСС поделились в органах здравоохранения региона. «По уточненным данным, госпитализированы с различными травмами 134 человека», - отметил собеседник агентства. Ранее правительство региона приводило сведения о госпитализации 128 человек и 48 погибших. Напомним, что 6 июня в результате теракта произошло разрушение плотины Каховской ГЭС, что привело к экологической катастрофе с подтоплением огромной территории по берегу Днепра. Пришлось эвакуировать более 5 000 человек, в зоне подтопления по-прежнему остаются более 22 тысяч домов. Экспертное мнение и аналитика