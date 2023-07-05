В стране и мире Израильские военные заявили о завершении КТО в Дженине Ирина Елагина Представитель командования заявил об официальном завершении масштабной операции на Западном берегу реки Иордан. © Фото: Mohammed Nasser, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Израильские военные покинули район Дженина на Западном берегу реки Иоардан по завершении масштабной КТО. Об этом представитель командования сообщил агентству Франс Пресс. «Операция официально завершена, солдаты покинули район Дженина», - приводит РИА Новости слова представителя армии Израиля. Напомним, что КТО под Дженином началась 3 июля с атаки штаб-квартиры боевиков, где по данным Израиля хранились оружие и взрывчатка для организации терактов. По данным израильских СМИ, были ликвидированы семеро подозреваемых в терроризме. В ходе операции погибли по меньшей мере четверо палестинцев, в том числе студент из сектора Газа. Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о завершении КТО. Экспертное мнение и аналитика