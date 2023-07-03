Число погибших палестинцев в ходе операции Израиля выросло до четырех

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По данным министерства здравоохранения Палестины, жертвами израильской операции в городах Дженин и Рамалла на Западном берегу стали уже четыре человека.

«Три палестинца погибли в городе Дженин, один погиб в городе Рамалла», - приводит РИА Новости официальную информацию.

Среди погибших палестинцев - студент из сектора Газа.

Напомним, что сегодня ночью Израиль объявил о масштабной контртеррористической операции на Западном берегу Иордана для уничтожения в окрестностях Дженина склада оружия и взрывчатки.

Ранее сообщалось о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с палестинским коллегой Махмудом Аббасом.



