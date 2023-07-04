Премьер Израиля Нетаньяху объявил о завершении КТО в Дженине

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что силы обороны страны завершили масштабную контртеррористическую операцию, которая проводилась в окрестностях города Дженин на западном берегу Иордана. Руководитель отметил, что в дальнейшем Израиль продолжит операции в рамках борьбы с терроризмом.

«В настоящий момент мы завершаем нашу миссию, и я могу сказать, что наша широкомасштабная операция в Дженине - это не единоразовая акция... Мы продолжим проведение операций для искоренения терроризма. Мы не позволим превратить Дженин в рассадник террора», - цитирует слова Нетаньяху The Times of Israel.

КТО под Дженином началась 3 июля. Военные атаковали штаб-квартиру боевиков, где они собирались и планировали террористические удары по Израилю. Кроме того, стало известно, что в штаб-квартире хранятся оружие и взрывчатка. Известно, что в ходе операции погибли как минимум четыре человека, в том числе студент из сектора Газа.