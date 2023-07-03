Израиль начал масштабную контртеррористическую операцию на Западном берегу Иордана

По данным ЦАХАЛ, в штаб-квартире боевиков в окрестностях города Дженин находится склад оружия и взрывчатки.

© Видео: jafra_ps Twitter © Фото: jafra_ps Twitter

На Западном берегу реки Иордан в окрестностях города Дженин Израиль начал масштабную контртеррористическую операцию.

«Силы безопасности в настоящий момент проводят масштабную контртеррористическую операцию в окрестностях города Дженин и одноименном лагере беженцев», - сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в официальном Telegram-канале.

Военные атаковали штаб-квартиру боевиков, где они собирались и планировали террористические удары по Израилю. Кроме того, стало известно, что в штаб-квартире хранится оружие и взрывчатка.

В ночь на второе июля военно-воздушные силы Израиля атаковали несколько объектов на территории Сирийской Арабской Республики. Через четыре часа два истребителя F-16 нанесли удар по инфраструктуре в районе Масьяфа.