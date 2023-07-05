Емкости с топливом загорелись на нефтебазе в Макеевке из-за обстрела

В результате обстрела нефтебазы в Макеевке загорелись емкости с топливом, пожар перекинулся и на стоящие рядом деревья.

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В Макеевке в ДНР в результате обстрела националистами произошел пожар на Красногвардейской нефтебазе. Там горят пять емкостей с топливом.

«В результате обстрела со стороны ВСУ произошел пожар на Красногвардейской нефтебазе. Горят пять емкостей с топливом - четыре емкости по 50 кубометров и одна - 40 кубометров», - сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Кроме того, из емкостей вылилось топливо, а пожар перекинулся на близлежащие деревья.

О пострадавших на данный момент ничего неизвестно. Обстрел территории продолжается.

Напомним, что вечером 4 июля боевики обстреляли ДНР. В Макеевке были повреждены 12 школ и 13 детских садов, а также многоквартирные дома и медицинские учреждения.

Корреспондент «Звезды» показал кадры после обстрела городской больницы №2 города Макеевки. Внутри здания повсюду лежит битое стекло, двери были сорваны с петель. Пострадал фасад учреждения.