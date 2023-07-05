В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Емкости с топливом загорелись на нефтебазе в Макеевке из-за обстрела

Елизавета Егорова
23:28 05.07.2023
В результате обстрела нефтебазы в Макеевке загорелись емкости с топливом, пожар перекинулся и на стоящие рядом деревья.
Емкости с топливом загорелись на нефтебазе в Макеевке из-за обстрела
© Фото: itsdonetsk Telegram
Читайте нас на:

В Макеевке в ДНР в результате обстрела националистами произошел пожар на Красногвардейской нефтебазе. Там горят пять емкостей с топливом.

«В результате обстрела со стороны ВСУ произошел пожар на Красногвардейской нефтебазе. Горят пять емкостей с топливом - четыре емкости по 50 кубометров и одна - 40 кубометров», - сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Кроме того, из емкостей вылилось топливо, а пожар перекинулся на близлежащие деревья.

О пострадавших на данный момент ничего неизвестно. Обстрел территории продолжается.

Напомним, что вечером 4 июля боевики обстреляли ДНР. В Макеевке были повреждены 12 школ и 13 детских садов, а также многоквартирные дома и медицинские учреждения.

Корреспондент «Звезды» показал кадры после обстрела городской больницы №2 города Макеевки. Внутри здания повсюду лежит битое стекло, двери были сорваны с петель. Пострадал фасад учреждения.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:28 В стране и мире
Емкости с топливом загорелись на нефтебазе в Макеевке из-за обстрела
20:28 В стране и мире
Устроивший взрывы в здании Шевченковского суда в Киеве покончил с собой
16:56 Армия
Видео
Экипаж «Аллигатора» уничтожил вражескую бронетехнику на Южно-Донецком направлении
16:01 В стране и мире
Видео
Карчаа: Киеву нужно обострение на ЗАЭС, чтобы втянуть НАТО в военный конфликт
13:51 В стране и мире
Власти Крыма сообщили об отсутствии пробок на Крымском мосту
Популярное
Видео
ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики на Сахалине
Видео
Девочка из Дербента позвонила с Путиным Силуанову и получила 5 млрд рублей для Дагестана
Видео
Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку России в период вооруженного мятежа
Минобороны сообщило о пресечении попытки теракта с пятью БПЛА в Новой Москве и Подмосковье
Видео
Шойгу: попытка дестабилизации обстановки в России 23-25 июня провалилась из-за верности военнослужащих ВС РФ присяге
Видео
ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Аксенова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.