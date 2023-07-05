В Макеевке после украинского обстрела повреждены 12 школ и 13 детских садов

В одной из школ совсем недавно были заменены окна, но после обстрела все стекла выбило, разрушились стены.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Макеевке после обстрела со стороны киевских формирований повреждения получили 12 школ и 13 детских садов, также пострадали жилые дома и больница. Об этом рассказала «Звезде» начальник управления образования администрации города Татьяна Пилюгина.

«К сожалению с такой печальной миссией объезжаем объекты. Вчера в 21.30 одновременно 27 объектов, это 12 школ, два учреждения дополнительного образования и 13 детских садов пострадали. Нет слов, с кем воюет Украина, не понятно. С мирным населением, с детьми», - сказала она.

Съемочная группа зафиксировала на камеру последствия ударов по объектам. Коммунальные службы убирают выбитые рамы, вывозят строительный мусор. В одной из школ совсем недавно были заменены окна, дети готовились к 1 сентября, но после обстрела все стекла выбило, разрушились стены.

«Мы только порадовались, мы готовились и готовимся к 1 сентября, хотим выйти на занятия, школа была полностью готова к приему детей. К сожалению, варварские удары вчера», - добавила Пилюгина.

Также «Звезда» поговорила с жительницей Макеевки после обстрела города. Она рассказала, что чудом осталась жива, когда ее магазин попал под удары украинских боевиков.