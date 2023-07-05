Выбитые окна и сорванные с петель двери: кадры последствий обстрела больницы в Макеевке
Корреспондент «Звезды» показал кадры после обстрела городской больницы №2 города Макеевки. В окнах здания видны выбитые стекла. Осколками усыпано помещение внутри больницы, территория медучреждения и припаркованные у здания машины. При ходьбе людей слышится треск стекла.
Вход в рентгенологическое отделение выглядит устрашающе: дверь покосилась, стекла в ней так же разбиты. В соседнем же отделении дверь слетела с петель.
На видео пожилую женщину, пациентку больницы, увозят на машине скорой помощи в безопасное место.
Напомним, что накануне вечером националисты атаковали Донецк и Макеевку. Боевики выпустили по городам ракеты из РСЗО и 155-миллиметровые снаряды.
Позже мэр Макеевки Владислав Ключаров заявил о повреждении восьми медицинских учреждений города. Также под обстрел попали многоквартирные дома.